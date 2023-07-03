Постпред Британии в ООН: было бы печально понижать уровень дипотношений с РФ

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что понижение уровня дипломатических событий с Россией было бы печальным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было бы печальным понижать уровень дипломатических отношений с РФ», — говорится в сообщении.

Ранее Вудворд заявила, что страна поддерживает включение Индии, Бразилии, Германии, Японии и африканских стран в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. По ее словам, Лондон хочет видеть Индию, Бразилию, Германию, Японию и представителей Африки в составе Совета Безопасности.

До этого Вудворд во время брифинга в связи с началом председательства страны в Совете Безопасности заявила о своей неуверенности относительно продления зерновой сделки, несмотря на то, что британские власти и ООН делают «все возможное».

Также политолог Дмитрий Журавлев заявил, что британские элиты не ненавидят Россию, а просто боятся из-за ее размеров и таящихся в ней загадок. Он добавил, что британскую элиту устраивает то, что происходит на Украине, но и она уже начала понимать, что это тупик: поэтому появились предложения о переговорах и перемирии.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.