Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что страна поддерживает включение Индии, Бразилии, Германия, Японии и африканских стран в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим видеть увеличение числа постоянных членов СБ ООН», — заявила Вудворд.

По ее словам, Лондон хочет видеть Индию, Бразилию, Германию, Японию и представителей Африки в составе Совета Безопасности.

Ранее Вудворд во время брифинга в связи с началом председательства страны в Совете Безопасности заявила о своей неуверенности относительно продления зерновой сделки, несмотря на то, что британские власти и ООН делают «все возможное».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил шансы на разблокировку SWIFT для «дочки» Россельхозбанка и продлении зерновой сделки. На вопрос журналиста о том, есть ли надежда на возвращение к SWIFT, Песков сказал, что Москве пока нечего сообщить о выполнении той части договоренностей, которая касается российской стороны, и можно констатировать лишь тот факт, что эта часть соглашения по-прежнему не выполнена.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.