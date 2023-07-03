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Стало известно, когда пройдет следующее заседание СБ ООН по Украине

ООН: заседание Совбеза по Украине запланировано на 17 июля

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Shutterstock

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине запланировано на 17 июля. Эта информация следует из программы заседаний Совбеза на июль, передает РИА Новости.

Отмечается, что заседание должно пройти во второй половине дня.

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов до этого заявил, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, однако перспективы туманны из-за позиции Киева и его западных кураторов. Гатилов указал, что украинские власти и страны Запада «продолжают делать ставку на использование военной силы». Он также отметил тот факт, что на Украине на законодательном уровне было запрещено проведение переговоров с Россией.

По словам дипломата, на данный момент нет реальных признаков того, что ООН и генсек организации Антониу Гутерриш «могут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта».

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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