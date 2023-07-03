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МИД Литвы выступил за приглашение Украины в НАТО

МИД Литвы: Киев должен получить не имеющее обратной силы приглашение вступить в НАТО

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина должна получить не имеющее обратной силы приглашение присоединиться к НАТО. Об этом он сообщил журналистам, передает телеканал LRT.

«Следует стремиться к тому, чтобы Киеву было вручено ясное и не имеющее обратной силы приглашение стать членом НАТО», — сказал он.

Ранее министры обороны Украины и Литвы Алексей Резников и Арвидас Анушаускас обсудили ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter Резников.

До этого Зеленский заявил, что Украина должна показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал непринятие Украины в НАТО самоубийством для Европы. По словам Кулебы, для Европы было самоубийством «после завершения войны» не принять Украину в состав Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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