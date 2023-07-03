Швейцария выделила более $6 млн Украине на восстановление школ

Правительство Швейцарии приняло решение выделить порядка $6,1 млн для восстановления школ на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта поддержка со стороны Швейцарии в сфере образования является частью плана помощи Украине в размере 140 млн франков (около $155 млн) объявленного Федеральным советом в феврале и одобренного парламентом», — заявили в правительстве.

Средства рассчитаны на восстановление и развитие около 30 школ.

Ранее Федеральный совет Швейцарии не удовлетворил запрос местной государственной оборонной компании Ruag о продаже германскому концерну Rheinmetall 96 танков Leopard 1 А5, предназначенных для передачи Украине.

Берн мотивировал свое решение нейтральным статусом Швейцарии. В заявлении отмечается, что продажа танков, «в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета» страны.

Ранее в Швейцарии согласились разрешить реэкспорт оружия Киеву.