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Путин обсудит с правительство социально-экономическое развитие новых регионов

Путин 4 июля обсудит с кабмином программы социально-экономического развития новых регионов

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 4 июля обсудит с кабмином социально-экономическое развитие Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, во время заседания будет рассмотрено несколько текущих вопросов.

С докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и другие чиновники.

Ранее сообщалось, что Путин на этой неделе по видеосвязи примет участие в саммите ШОС.

Также президент проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза России и встретится с выпускниками РАНХиГС.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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