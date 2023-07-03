Путин обсудит с правительство социально-экономическое развитие новых регионов

Президент России Владимир Путин 4 июля обсудит с кабмином социально-экономическое развитие Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, во время заседания будет рассмотрено несколько текущих вопросов.

С докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и другие чиновники.

Ранее сообщалось, что Путин на этой неделе по видеосвязи примет участие в саммите ШОС.

Также президент проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза России и встретится с выпускниками РАНХиГС.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.