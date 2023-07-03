Захарова раскритиковала Зеленского за слова о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости бороться за Крым показывают его «нацистскую сущность». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что не представляет Украину без Крыма, и поэтому конфликт не закончится, пока Крым остается под властью России.

«Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика», — отметила Захарова.

До этого газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время «секретной» поездки на Украину, которая состоялась «недавно», обсуждал планы Киева по возвращению территорий, в том числе Крыма, и переговорам с Москвой до конца 2023 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».