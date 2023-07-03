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Зеленский рассказал об отношениях Украины и ЦРУ

Зеленский: Украина ничего не скрывает от ЦРУ благодаря хорошим отношениям

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет секретов от Центрального разведывательного управления (ЦРУ) благодаря хорошим отношениям. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Зеленского, у него хорошие личные отношения с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. В частности, они обсуждают ситуацию на поле боя и все, что там происходит. Также разведслужбы двух стран поддерживают хорошие отношения.

«У нас нет никаких секретов от ЦРУ, поскольку у нас хорошие отношения», — поделился президент Украины.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорилось о тайных переговорах о завершении российско-украинского конфликта.

Как заявил Подоляк, «нет никаких выходов» из конфликта.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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