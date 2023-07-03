В Венгрии выступили против вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство не поддерживает прием Украины в НАТО, поскольку для начала на ее территории не должно быть военного конфликта. Об этом дипломат сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Влаховским в Будапеште, трансляцию вел телеканал М1.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина получить членство НАТО на саммите организации в Литве 11-12 июля, Сийярто ответил, что об этом не может быть и речи.

«Членство [в НАТО] страны, находящейся в состоянии войны, не обсуждается», — подчеркнул глава венгерского МИДа.

По его словам, такой позиции придерживаются большинство европейских дипломатов.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.