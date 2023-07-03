Путин примет участие в заседании ШОС

Президент России Владимир Путин 4 июля в формате видеоконференции связи примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Председательствовать на заседании будет Индия.

Как сообщили в Кремле, в ходе мероприятия будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления будущего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках организации.

Кроме того, политики обменяются мнениями по насущным международным и региональным проблемам, рассказала пресс-служба.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

ШОС не является военным блоком по примеру НАТО или открытым регулярным совещанием по безопасности, но занимает промежуточную позицию.

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на территориях стран-членов, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества и тд.

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