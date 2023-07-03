На Украине пожаловались на методы получения денег от Запада

Министр финансов Украины Сергей Марченко пожаловался на то, что Киеву приходится конкурировать с многосторонними банками развития ради получения финансовой помощи от стран Запада. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

По словам министра, «самым важным полем битвы» для него стала конкуренция с этими банками за ресурсы.

«Вы используете наши проблемы, чтобы привлечь внимание к увеличению вашего основного капитала», — высказал мнение Марченко.

Он добавил, что большая часть из $23 млрд, выделенных Всемирным банком с февраля 2022 года, являлась грантовым финансированием от США. Министр подчеркнул, что было бы лучше, если бы Украина получала деньги напрямую из Вашингтона.

На прошлой неделе Марченко заявил, что с февраля прошлого года Киев получил более $22 млрд финансовой помощи от Всемирного банка.

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