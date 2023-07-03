США выделят $1 млн на «укрепление» гражданского общества на Украине и в Белоруссии

Госдепартамент США объявил о намерении выделить до $1 млн на «укрепление» гражданского общества на Украине, в Белоруссии и странах Евразии, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что проект направлен на «поддержку региональных усилий по противодействию дезинформации, разоблачающих и указывающих на Кремль».

«Соглашение о сотрудничестве на сумму до $1 млн… будет присуждено за усилия по поддержке восточноевропейских организаций гражданского общества с целью повышения их способности к выявлению и реагированию в том, что касается дезинформации, распространяемой Кремлем в их локальной информационной среде», — говорится в документе.

Программа рассчитана на два года. Американские специалисты намерены выявить «уязвимости» аудитории и выработать инструменты для противодействия «дезинформации».

Ранее Госдеп США объявил о планах выделить порядка $3,9 млн на «национальное восстановление» Украины.

В конце июня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $500 млн.