В Палестине призвали мировое сообщество отреагировать на ситуацию в Дженине

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина намерена провести консультации с Россией из-за проведения Израилем военной операции в городе Дженин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нофаля, Палестина всегда связывается с российской стороной и сообщает подробности сложившейся ситуации.

В МИД Палестины считают, что в ситуации с военной операцией в Дженине и ее последствиями всю ответственность несет Израиль.

«МИД осуждает агрессию против палестинцев в Дженине и его окрестностях и возлагает полную и прямую ответственность на правительство Израиля за совершаемые против палестинского народа преступления и их последствия», — говорится в сообщении.

В дипведомстве также призвали мировое сообщество отреагировать на сложившуюся в Дженине ситуацию и принять все меры для немедленного прекращения эскалации.

В январе Нофаль говорил, что принятые военно-политическим кабинетом Израиля меры в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта находятся вне закона.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментивали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.