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В МИД Китая объяснили, как США пытаются сохранить свою гегемонию

МИД КНР обвинил США в использовании мифа о китайской угрозе для сохранения своей гегемонии

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США используют миф об угрозе Китая в качестве предлога для расширения вооружений и сохранения своей военной гегемонии. Так он прокомментировал высказывание главы ЦРУ Уильяма Бернса о планах КНР «провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году», передает ТАСС.

«Некоторые силы в Соединенных Штатах, подменяя истинное и ложное, раздувают теорию о «китайской военной угрозе» путем поиска предлогов для расширения вооружений, сохранения военной гегемонии и подрыва региональных мира и стабильности», — сказал Ван Вэньбинь.

Представитель китайского МИДа также указал, что Пекин «всегда придерживался военной стратегии оборонного характера», следуя пути мирного развития.

2 июля Уильям Бернс заявил, что отделяться от экономики Китая безрассудно. По мнению главы ЦРУ, Китайская Народная Республика — это единственная страна в мире, стремящаяся изменить мировой порядок, поэтому для этого она наращивает экономическую, дипломатическую, технологическую и военную мощь.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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