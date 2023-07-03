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В Крыму назвали Шольца безграмотным после слов об истории

В Ассамблее народов Крыма раскритиковали Шольца за слова о статусе полуострова

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за слова о статусе полуострова, обвинив его в безграмотности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Современные европейские политики узконаправлены и малограмотны, они не хотят учить историю и не понимают, что такое Россия. Шольцу следует восполнить свои пробелы в истории, чтобы больше не сесть в лужу своими псевдоисторическими и безграмотными выводами насчет статуса и принадлежности Крыма», — заявил Чегринец.

Он добавил, что до 1991 года не существовало Украины как государства, а передача Крыма в состав УССР в 1954 году является исторической ошибкой.

Ранее Шольц заявил, что, с его точки зрения, Украина во времена СССР была самостоятельным государством с членством в ООН.

Украину он назвал «своеобразным независимым государством» в составе Советского Союза.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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