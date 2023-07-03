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Два британских лорда публично признали Крым российским

Британские лорды Балф и Скидельски на приеме у посла Келина в Лондоне назвали Крым российским

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UK Parliament

Два британских лорда — Ричард Балф и Роберт Скидельски — публично признали Крым российской территорией на приеме у посла РФ в Лондоне Андрея Келина, сообщает издание The Guardian.

Как сообщает издание, прием состоялся в июне в честь Дня России, на нем присутствовали 50 человек. Общаясь на мероприятии с Келиным, лорд Балф назвал Украину «страной-бардаком» и отметил, что в конечном итоге «должно быть достигнуто соглашение путем переговоров, в рамках которого Украина уступит часть территории России».

«Он добавил, что, по его мнению, Крым определенно российский и что у Москвы есть законные претензии на Донецк и Луганск», — передает издание слова британского лорда.

Как уточняет The Guardian, Балф — бывший член Европарламента от лейбористской партии, который перешел на сторону консерваторов в 2002 году и неоднократно высказывал симпатии России.

В свою очередь Скидельски сказал, что был против российской спецоперации, но присутствовал на приеме, потому что хотел выразить уважение и привязанность к русскому народу в важный для россиян национальный праздник. Ранее Скидельски входил в совет директоров компании «Русснефть», пишет газета.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались, как об этом заявлял президент Александр Лукашенко.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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