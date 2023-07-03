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В Верховной раде раскритиковали проект отмены использования наличных на Украине

Украинский депутат Железняк назвал ерундой отмену наличности для борьбы с коррупцией

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Depositphotos

Депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк назвал ерундой отмену наличности для борьбы с коррупцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

«Этого не будет от слова вообще. Почему? Потому что это ерунда, это полная ерунда. Потому что никакой борьбе с коррупцией на 95, 195, 1095% не поможет. По моей информации, ровно такое же мнение у ответственных лиц из НБУ (Национальный банк Украины), правительства, Минфина», — заявил Железняк.

Для борьбы с коррупцией на Украине он призвал остановить мошеннические схемы на энергетических предприятиях, где все расчеты проводятся в безналичной форме.

Ранее на Украине придумали, как искоренить коррупцию — необходимо запретить наличные.

По словам замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы, вопрос серьезно обсуждается президентской командой, а также с самим президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее спрос на наличные деньги с начала СВО вырос в России и на Украине.

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