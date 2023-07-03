МИД Саудовской Аравии вызвал посла Швеции после инцидента с сожжением Корана в Стокгольме

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Швеции в связи с прошедшей в Стокгольме акцией по сожжению Корана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В диппредставительстве сообщили шведскому послу о категорическом неприятии акта по сожжению Корана, призвав Стокгольм прекратить все действия, «прямо противоречащие международным усилиям, направленным на распространение ценностей толерантности, умеренности и неприятия экстремизма».
28 июня стокгольмская полиция разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что соответствующее решение «законно, но неуместно».
Комментируя акцию с сожжением Корана в Швеции, президент России Владимир Путин отметил, что «Петра Первого на них не хватает».
Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.