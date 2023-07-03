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Лидер турецкого парламента считает членство Швеции в НАТО невозможным

Спикер парламента Турции Куртулмуш назвал членство Швеции в НАТО несбыточной мечтой

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал членство Швеции в НАТО несбыточной мечтой после очередной провокации с сожжением Корана, сообщает газета Milliyet.

Куртулмуш возмущен тем, что в Швеции рассчитывают на вступление в Североатлантический альянс после того, как произошли неоднократные провокации.

«Извините, но Турция — страна, которая отвечает за слова. Что бы она ни сказала, что бы ни пообещала, она выполняет, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО — просто несбыточная мечта», — заявил Куртулмуш.

Он добавил, что на Турцию постоянно оказывается сильное давление со стороны других членов НАТО — но пока шведские власти не выполнят требований Анкары — вступление Швеции в НАТО невозможно.

Ранее сообщалось, что турецкое правительство планирует 3 июля под руководством президента Тайипа Эрдогана обсудить повышение зарплат госслужащих и заявку Швеции на вступление в НАТО.

Ранее Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции.

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