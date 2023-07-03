Медведев заявил, что ядерный апокалипсис возможен

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал противостояние стран, которое значительно хуже, «чем в период Карибского кризиса», а также применение ядерного оружия в прошлом причинами того, что ядерный апокалипсис возможен. Об этом он писал а статье «Эпоха противостояния» для «Российской газеты», отрывок из которой привел в своем Telegram-канале.

«Наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», — напомнил Медведев, в каком противостоянии сейчас находятся государства мира.

По его словам, если ядерное оружие применялось в прошлом, «известно кем и где», значит, «никакого табу нет».

В этой же статье Медведев написал, что тектонический разлом в понимании будущего между разными частями мира может только усугубиться. Политик предсказывает, что фаза противостояния будет продолжаться десятилетиями.

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