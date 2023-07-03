Министр финансов США посетит Китай

Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин с рабочим визитом. Поездка запланирован на 6–9 июля. В столице КНР она встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американское финансовое ведомство.

«В Пекине министр Йеллен обсудит с чиновниками КНР, как важно для наших стран, которые являются двумя крупнейшими мировыми экономиками, ответственно подходить к своим отношениям, прямо контактировать в областях, вызывающих беспокойство, и вместе работать над решением глобальных проблем», — указали в Минфине США.

Ранее премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Соединенные Штаты являются одним из важнейших партнеров Индии по обороне. Моди отметил, что Индия и США на данном этапе ведут совместную разработку и производство оборонной техники.

Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США хотят создать в Индии хаб для ремонта самолетов и кораблей.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.