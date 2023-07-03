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Стало известно о предстоящей встрече Путина с главой ЦИК Памфиловой

«Ведомости»: глава ЦИК Памфилова обсудит с Путиным выборы на новых территориях

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kremlin.ru

Президент Владимир Путин 3 июля должен встретиться с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и собеседника, близкого к ЦИК.

Согласно материалу издания, в ходе встречи Путина и Памфиловой будет затронута тема обеспечения защиты граждан во время голосования на выборах в новых регионах РФ.

В середине июня председатель ЦИК сообщала, что Министерство обороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в сентябре 2023 года. Она уточняла, что проведение выборов в новых регионах РФ назначено на 10 сентября.

До этого Памфилова заявляла, что четыре новых региона обратились в Центральную избирательную комиссию РФ с предложением провести выборы в Единый день голосования.

В Единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Российской Федерации и дополнительные выборы депутатов Государственной думы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России состоятся весной 2024 года.

Ранее Памфилова рассказала о подготовке регионов к выборам в сентябре.

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