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Оркнейские острова хотят выйти из состава Великобритании

Власти Оркнейских островов изучают способы выхода из состава Великобритании

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Согласно информации, опубликованной газетой The Daily Telegraph, власти Оркнейских островов в Шотландии рассматривают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией. Глава местного совета Джеймс Стокан сообщил, что 4 июля региональные власти обсудят предложение об «альтернативных формах правления», включая восстановление исторических связей. Возрастает недовольство местных жителей действиями правительств в Эдинбурге и Лондоне. Стокан отметил, что Оркнейские острова не получают достаточного финансирования из шотландского или общего британского бюджета.

Глава совета подчеркнул проблемы, связанные с паромным сообщением с материковой частью Шотландии, и отметил, что финансирование от шотландского правительства значительно меньше на душу населения по сравнению с другими регионами, такими как Шетландские острова или Внешние Гебриды. Он заявил, что местное население не может продолжать жить в таких условиях.

Стокан также отметил, что после обсуждения власти Оркнейских островов могут потребовать выхода из состава Шотландии и получения статуса коронных земель, аналогичного Нормандским островам в Ла-Манше, или статуса заморской территории Соединенного Королевства, подобного Фолклендским островам. Местные власти также изучат модель Фарерских островов, которые являются автономным регионом в составе Дании. Однако для изменения статуса или выхода из состава Великобритании, вероятно, потребуется референдум и согласование с правительствами в Эдинбурге и Лондоне.

Совет Оркнейских островов состоит из 19 независимых политиков, не принадлежащих ни к одной партии, и двух представителей «зеленых». В 2014 году на референдуме о независимости Шотландии 67% жителей Оркнейских островов, принявших участие в голосовании, выступили за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.

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