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Российский дипломат заявил об открытости РФ для переговоров по Украине

Дипломат Гатилов: РФ готова к переговорам по Украине, но перспективы туманны из-за Киева

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, однако перспективы туманны из-за позиции Киева и его западных кураторов. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Гатилов указал, что украинские власти и страны Запада «продолжают делать ставку на использование военной силы». Он также отметил тот факт, что на Украине на законодательном уровне было запрещено проведение переговоров с Россией.

По словам дипломата, на данный момент нет реальных признаков того, что ООН и генсек организации Антониу Гутерриш «могут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта». Он отметил, что усилия ООН по Украине парализованы нежеланием прислушиваться к точке зрения РФ или какой-либо иной.

1 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорилось о тайных переговорах о завершении украинского кризиса. По его словам, при таком большом конфликте, «при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые дальше России», у конфликта «нет ни единого компромиссного сценария».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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