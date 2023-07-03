Зампред Совбеза России Медведев оценил вероятность ядерного апокалипсиса

Урегулировать мировой конфликт возможно через третью мировую войну. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в материале для «Российской газеты».

Он также сообщил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным. По мнению Медведева, мир, в котором наступила ядерная зима, нельзя рассматривать в качестве победителя.

«Один из способов его [противостояния] разрешения — третья мировая война. Но он очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн», — сказал он.

До этого заместитель главы Совбеза России заявлял, что НАТО «несерьезно» относится к угрозе ядерного апокалипсиса. По его мнению, в противном случае Североатлантический альянс «не поставлял такого опасного оружия украинскому режиму».

23 мая Медведев говорил, что вероятность «ядерного апокалипсиса» напрямую зависит от вида поставляемых Киеву вооружений. По его словам, чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий ядерного апокалипсиса.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».