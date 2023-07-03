Во Франции анонсировали встречу Макрона с мэрами коммун

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 июля встретится с мэрами коммун, которые пострадали в результате беспорядков, произошедших после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его информации, во встрече с французским лидером в Париже будут участвовать свыше 220 градоначальников.

Накануне сообщалось, что власти десяти коммун на севере Франции вводят комендантский час для борьбы с беспорядками.

До этого глава Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар заявлял, что 3 июля перед зданиями мэрий по всей стране пройдут митинги, на которых граждане выступят против беспорядков. Бабушка застреленного подростка призвала прекратить беспорядки.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Во Франции сообщили о закрытии школ из-за беспорядков.