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Стало известно о встрече российского посла с членами британского парламента

The Times: посол РФ в Британии Келин провел 12 июня встречу с членами парламента Британии

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин 12 июня проводил прием в своей резиденции в Лондоне, на котором присутствовали члены британского парламента. Об этом пишет газета The Times.

По информации издания, на встрече присутствовали британский лорд Роберт Скидельски, ранее входивший в совет директоров российской нефтяной компании «Русснефть», а также член палаты лордов британского парламента от консервативной партии Ричард Балф.

Как пишет The Times, Балф заявил, что посетил прием, чтобы показать «русским, что не все их ненавидят». Он указал, что на мероприятии было много представителей дипломатического сообщества, включая представителей из Индии, Бразилии и Ватикана. Отмечается, что правительства западных стран бойкотировали прием. По словам источника издания, на мероприятии присутствовали порядка 50 человек.

В мае Келин заявлял, что Россия готова к миру и пока «не начинала серьезно», но Запад ведет мир к эскалации.

27 июня замглавы МИД Великобритании Лео Докерти во время выступления в палате общин говорил о том, что страна и ее союзники на Западе пока не знают, как легально конфисковать российские активы для их использования для восстановления Украины.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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