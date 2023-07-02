Экс-президент Молдавии опасается исчезновения государства

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика по вступлению страны в НАТО и сближению с альянсом может привести к ее распаду. Об этом сообщает GRT.

«Понимая, что народ Молдавии не готов проголосовать за вступление в НАТО, чтобы поменять конституцию, они (власти страны. — «Газета.Ru») запустили у нас разные программы — Центр информирования НАТО в Молдове и другие мероприятия. В обозримом будущем, думаю, что восприятие населения не поменяется», — сказал он.

По мнению Додона, Молдавия «может просто исчезнуть», если люди начнут менять свои взгляды и она, в случае вступления в НАТО, утратит нейтралитет, прописанный в Конституции.

До этого государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Владимир Кук заявил, что контакты страны с Россией на высоком уровне практически отсутствуют, государства взаимодействуют друг с другом на уровне посольств и министерств.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.