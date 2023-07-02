Канцлер ФРГ считает, что Украина в составе СССР была самостоятельным государством

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, с его точки зрения, Украина во времена СССР была самостоятельным государством с членством в ООН. Об этом сообщает ARD.

«Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина», — сказал канцлер, добавив, что Крым принадлежал УССР.

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Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.