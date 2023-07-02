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Канцлер ФРГ считает, что Украина в составе СССР была самостоятельным государством

Канцлер ФРГ Шольц назвал Украину времен СССР самостоятельным государством

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, с его точки зрения, Украина во времена СССР была самостоятельным государством с членством в ООН. Об этом сообщает ARD.

«Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина», — сказал канцлер, добавив, что Крым принадлежал УССР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заключении мира в конфликте на Украине в обмен на территории — «это подход как на базаре».

1 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина в границах 1991 года может существовать только в составе России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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