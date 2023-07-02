СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном

Великобритания вместе со странами собираются объявить о планах впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за возможных поставок беспилотников в Россию. Об этом пишет британская The Guardian.

По ее данным, «ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку 2015 года, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет в октябре этого года, как того требует соглашение».

Отмечается, что обоснованием нарушения сделки станет «продажа Ираном дронов России».

The Guardian уточняет, что реакция Тегерана на это решение неизвестна.

Ранее газета со ссылкой на источники в Тегеране сообщила, что Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов усовершенствованных боевых беспилотных летательных аппаратов большой дальности в Россию.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.