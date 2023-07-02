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В Турции обсудят заявку Швеции в НАТО

Sabah: кабмин Турции планирует обсудить повышение зарплат и заявку Швеции в НАТО 3 июля

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Emrah Gurel/AP

Турецкое правительство планирует 3 июля под руководством президента Тайипа Эрдогана обсудить повышение зарплат госслужащих и заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Sabah.

Отмечается, что во главе повестки будут решения, связанные с экономической и социальной сферами. Кабмину нужно будет подготовить законопроекты о повышении минимальной зарплаты госслужащих до 22 тыс. лир (около $850), а также об освобождении части населения от уплаты налогов при покупке компьютеров и телефонов.

По информации Sabah, в соответствующий пакет законопроектов войдут инициативы по поддержке пенсионеров и положение, запрещающее повышать арендную плату за жилье более чем на 25% до июля 2024 года.

Кроме того, по данным газеты, в правительстве обсудят выполнение Швецией требований Турции для вступления в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг до этого заявил, что сожжение Корана не было нелегальным в Швеции, переговоры с Турцией о приеме этого государства в НАТО продолжатся.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции.

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