В Ватикане пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров по Украине

Посланник папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил, что Ватикан пока не располагает «планом, который мог бы способствовать началу переговоров» по Украине. Его слова приводит издание Il Resto del Carlino.

«Нет ни мирного плана, ни посредничества, есть значительное стремление к тому, чтобы насилие прекратилось», — заявил Дзуппи.

По его словам, Ватикан «интересуют гуманитарный вопрос и защита жизни невинных людей».

Дзуппи отметил, что после его визита в Москву «пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров».

30 июня пресс-служба святого престола сообщила, что кардинал Маттео Дзуппи и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи обсуждали гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. В пресс-службе отметили, что результаты встречи представителей двух церквей будут доведены до папы Римского Франциска, чтобы определить дальнейшие шаги, которые «необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей достижения мира».

Ранее патриарх Кирилл вспомнил, что казался прохожим в Калининграде «чудищем».