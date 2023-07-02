Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ватикане пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров по Украине

Кардинал Дзуппи: у Ватикана пока нет плана по мирным переговорам по Украине

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Посланник папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил, что Ватикан пока не располагает «планом, который мог бы способствовать началу переговоров» по Украине. Его слова приводит издание Il Resto del Carlino.

«Нет ни мирного плана, ни посредничества, есть значительное стремление к тому, чтобы насилие прекратилось», — заявил Дзуппи.

По его словам, Ватикан «интересуют гуманитарный вопрос и защита жизни невинных людей».

Дзуппи отметил, что после его визита в Москву «пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров».

30 июня пресс-служба святого престола сообщила, что кардинал Маттео Дзуппи и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи обсуждали гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. В пресс-службе отметили, что результаты встречи представителей двух церквей будут доведены до папы Римского Франциска, чтобы определить дальнейшие шаги, которые «необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей достижения мира».

Ранее патриарх Кирилл вспомнил, что казался прохожим в Калининграде «чудищем».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях