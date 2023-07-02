Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Иране решили пока не отправлять своего посла в Швецию

МИД Ирана приостановил отправку своего посла в Швецию после акции с сожжением Корана

close
100%
Reuters

Иран решил приостановить отправку своего нового посла в Швецию после акции с сожжением Корана. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в Twitter.

«Несмотря на завершение всех административных процедур, в настоящее время процесс отправки посла Ирана в Швецию приостановлен», — сказано в сообщении.

Глава МИД также отметил, что соответствующее решение было принято после акции с сожжением Корана в Стокгольме, которая была реализована с разрешения полиции.

28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжег Коран во время молитвы в священный для мусульман праздник Курбан-байрам и получил два протокола. Как выяснилось, полиция разрешила эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам.

До этого напротив посольства Швеции в Тегеране прошла акция протеста из-за сожжения Корана в Швеции в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Накануне в Евросоюзе заявили, что ЕС осуждает акцию с сожжением Корана в Швеции, подобный акт в отношении любой священной книги является оскорбительным.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях