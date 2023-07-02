В Иране решили пока не отправлять своего посла в Швецию

Иран решил приостановить отправку своего нового посла в Швецию после акции с сожжением Корана. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в Twitter.

«Несмотря на завершение всех административных процедур, в настоящее время процесс отправки посла Ирана в Швецию приостановлен», — сказано в сообщении.

Глава МИД также отметил, что соответствующее решение было принято после акции с сожжением Корана в Стокгольме, которая была реализована с разрешения полиции.

28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжег Коран во время молитвы в священный для мусульман праздник Курбан-байрам и получил два протокола. Как выяснилось, полиция разрешила эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам.

До этого напротив посольства Швеции в Тегеране прошла акция протеста из-за сожжения Корана в Швеции в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Накануне в Евросоюзе заявили, что ЕС осуждает акцию с сожжением Корана в Швеции, подобный акт в отношении любой священной книги является оскорбительным.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.