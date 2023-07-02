На Украине потребовали лишить депутатского мандата врио губернатора Запорожской области

Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилось тому, что врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий до сих пор имеет депутатский мандат Запорожского областного совета и потребовало исправить это.

В министерстве заявили, что врио губернатора Запорожской области добровольно пошел на сотрудничество с российскими властями и был назначен на эту должность.

Там задаются вопросом, как так получилось, и напомнили, что ранее, на основе данных СБУ, Балицкого признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Там отметили, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«В очередной раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация является позорной», — говорится в сообщении.

В марте Генпрокуратура Украины сообщала, что 20 депутатов Госдумы России заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность» страны.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».