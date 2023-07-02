Вучич рассказал о политике Сербии по отношению к России

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград проводит самостоятельною политику и не будет присоединяться к санкциям в отношении России столько, сколько страна сможет выдержать давление на нее. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Prva, передает ТАСС.

«Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько выдержит», — сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия «выдержала» полтора года, несмотря на усилия некоторых политиков «объяснить нам, как это выглядит».

По его словам, ряд политиков регулярно посещают западные посольства, заходя туда «на пудинг» и для критики сербских властей.

Сербский лидер также подчеркнул, что гордиться тем, что его страна проводит свою политику независимого государства, а руководство страны принимает решения в ее интересах.

В июне президент Сербии Александар Вучич заявлял, что разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию республики по поводу антироссийских санкций.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.