Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Киева начать переговоры только после того, как страна вернется к границам 1991 года, опубликовав фрагмент из советского фильма «Земля Санникова».

Согласно сюжету, экспедиция ищет некий загадочный остров, якобы расположенный в Северном ледовитом океане и богатый золотом.

Медведев подчеркнул, что «украинская хунта» требует «выход на какие-то их границы 1991 года», но это на самом деле границы областей России и губерний Российской империи, «а не мифической Украины».

«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», — написал он в Telegram.

Как заявили представители Запорожья, Украина в границах 1991 года может существовать только в составе России. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, поскольку его рейтинг как руководителя страны остается высоким только в случае продолжения боевых действий.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.