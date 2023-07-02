Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал Украину землей Санникова

Медведев сравнил цель Украины вернуться к границам 1991 года с сценой из «Земли Санникова»

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Киева начать переговоры только после того, как страна вернется к границам 1991 года, опубликовав фрагмент из советского фильма «Земля Санникова».

Согласно сюжету, экспедиция ищет некий загадочный остров, якобы расположенный в Северном ледовитом океане и богатый золотом.

Медведев подчеркнул, что «украинская хунта» требует «выход на какие-то их границы 1991 года», но это на самом деле границы областей России и губерний Российской империи, «а не мифической Украины».

«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», — написал он в Telegram.

Как заявили представители Запорожья, Украина в границах 1991 года может существовать только в составе России. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, поскольку его рейтинг как руководителя страны остается высоким только в случае продолжения боевых действий.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях