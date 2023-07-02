В США заговорили о новой версии украинской государственности

Новая версия украинской государственности, не предполагающая каких-либо связей с Россией, захватывает западный мир. Об этом пишет корреспондент Катя Седжвик для The American Conservative (TAC).

По мнению автора, после распада СССР с Украины начали поступать «странные исторические нарративы».

«Украинский журнал из Чикаго уверенно утверждает, что «украинские цивилизации восходят к 4800 г. до н.э.» и «связи Украины с Западной Европой насчитывают более 1000 лет». Но древние скифы и трипольцы, жившие на территории нынешней Украины, славянами не были.», — пишет автор.

Седжвик добавила, что в то время как история любого народа так или иначе не лишена домыслов, постсоветская версия украинской государственности абсурдна и пропитана завистью. Она подчеркнула, что вымарывать русскую историю Украины нельзя.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил в парламенте, что история украинского государства насчитывает тысячу лет.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.