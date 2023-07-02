Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЮАР сообщили о госпитализации короля

Администрация семьи: король зулусов госпитализирован в связи с возможным отравлением

close
100%
Depositphotos

Король зулусов 48-летний Мисузулу КаЗвелитини экстренно доставлен в больницу с подозрением на отравление. Об этом заявил глава администрации королевской семьи принц Мангосуту Бутелези, передает ТАСС.

«Находившийся в гостях у короля советник Ксаба внезапно скончался с подозрением на отравление. Одновременно стало плохо и королю, который заподозрил, что также мог быть отравлен. Он немедленно обратился за медицинской помощью в Эсватини», — сказано в сообщении.

Он отметил, что КаЗвелитини в настоящее время находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

5 марта сообщалось, что суд в ЮАР подтвердил за принцем Мисузулу КаЗвелитини статус наследника зулусского трона. Теперь он может быть коронован как король зулусов в соответствии с волей своего отца, короля Гудвилла Звелитини, который скончался в марте 2021 года. Прошлый король назначил наследником свою жену, принцессу Мантфомби Дламини, однако она внезапно умерла через месяц после кончины своего супруга.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях