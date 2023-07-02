Экс-советник главы офиса Зеленского обвинил США и НАТО в провале контрнаступления ВСУ

Бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил в беседе с журналистом Марком Фейгиным (признан в РФ иностранным агентом), что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалено по вине США и НАТО.

Он сказал, что у украинцев к американцам возникает много вопросов. В частности, почему таким ненадлежащим образом готовилось контрнаступление и «дали столько вооружения». Арестович предположил, что таким образом западные союзники «с самого начала загоняли» Киев в переговоры.

«Возникает очень много вопросов к нашим любимым союзникам. <...> Про серые схемы, про серый флот 300 танкеров, которые как возили нефть, так и возят. Про американские чипы, детали, которые идут в «калибры» и «кинжалы». Почему если F-16 в принципе даются и летчики начали обучаться, то <...> не дать их в мае перед контрнаступлением, которое решающее?» — возмутился Арестович.

По его словам, Украина защищает и коллективный Запад, который блокировкой помощи убивают украинцев. Между тем Запад не может «найти укорот» на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против предложения Еврокомиссии выделить Украине €50 млрд.

По мнению Орбана, Еврокомиссия не добьется внесения правок в бюджет, предусматривающих выделение Украине этих средств и средств, так как потребуется все 27 стран ЕС пополнили семилетний бюджет, но за последние полтора года члены ЕС уже предоставили на эти цели €70 млрд.

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