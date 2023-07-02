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США уличили в желании захватить венесуэльскую нефть

Rebelión: США хотят любыми способами захватить венесуэльскую нефть

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Shutterstock

Обозреватель Эдельберто Лопес Бланч в статье для Rebelión утверждает, что Соединенные Штаты хотят любыми способами захватить нефть Венесуэлы.

По его мнению, добыча топлива на территории Венесуэлы контролируется правительством страны, что не устраивает Соединенные Штаты.

Бланч утверждает, что независимость Каракаса на протяжении 25 лет раздражает международные компании и американское правительство, у которых не получается воспользоваться месторождениями.

Обозреватель подчеркнул, что высказывание первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Как утверждал политик, американские санкции против Каракаса направлены на «захват нефтяных богатств страны».

До этого венесуэльские власти и оппозиция солидарно осудили заявление экс-президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что его намерение захватить нефть этой латиноамериканской страны было вполне осуществимо.

Трамп, выступая в США, сказал, что, когда он покидал президентский пост, Венесуэла была на грани краха. По мнению Трампа, это позволило бы Вашингтону захватить и сохранить за собой всю венесуэльскую нефть.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель

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