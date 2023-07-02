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Евродепутат назвал незаконными санкции Евросоюза

Депутат Европарламента Уоллес: санкции Евросоюза нарушают резолюции ООН

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Virginia Mayo/AP

Евродепутат от Ирландии Мик Уоллес заявил, что санкции Евросоюза нарушают резолюции ООН и являются незаконными. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.

Он также отметил, что санкции являются «оружием массового убийства».

«Незаконный характер односторонних принудительных мер неоднократно подтверждался в резолюциях Генассамблеи ООН — нет ничего в международном праве, что допускало бы правовую основу для того, как функционирует наш европейский механизм санкций», — сказал Уоллес.

Ранее Уоллес заявил, что Европа столкнулась с тяжелым вызовом и нанесла себе «огромный» ущерб, отказавшись от сближения с Россией. Уоллес отметил, что регион дестабилизировало расширение НАТО на восток, а Евросоюз должен был предотвратить его, но становится теперь все более милитаризированным.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последовательная высылка рядом стран российских дипломатов свидетельствует о деградации «до возможных минимумов» отношений с этими государствами и не может остаться без ответа. По словам Пескова, такое развитие событий провоцирует дальнейшую деградацию отношений России с высылающими ее дипломатов странами.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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