Число задержанных на протестах во Франции увеличилось на 100 человек

В Париже в ходе массовых беспорядков в ночь на воскресенье, 2 июля, задержали 80 человек, сообщает телеканал BFM TV.

Пока французская столица является одной из ключевых арен противостояния полиции и протестующих, участников беспорядков арестовывают также в других крупных городах. В Марселе задержаны 55 человек, а в Ницце — 32 человека.

Из Парижа поступают сообщения о том, что в руках у протестующих замечено огнестрельное оружие.

Ранее глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель призвал отключить интернет на время протестов.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

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