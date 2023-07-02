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Французские коммунисты предложили отключить связь на время протестов

Глава Компартии Франции призвал отключить интернет на время протестов

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Michel Euler/AP

Глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель призвал отключить интернет на время протестов, сообщает радио France Info.

«Нам необходимо будет изучить роль социальных сетей. Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на ажиотаже вокруг сцен грабежей и тому подобного? В какой-то момент придется сказать «куик», придется отрезать их [соцсети — «Газета.Ru»], когда в стране жарко», — заявил Руссель.

Глава французской компартии заявил, что альтернативой будет введение чрезвычайного положения по всей стране.

Ранее глава Министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью родителям несовершеннолетних, которые принимали участие в беспорядках в стране.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

Ранее Медведев призвал Макрона перейти на сторону Франции вместо поддержки Украины.

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