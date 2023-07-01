Американский политик назвала последствия возможного ввода войск НАТО на Украину

Бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила в видеообращении в Twitter, что политика администрации президента страны Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.

По ее словам, продолжает обостряться «опосредованное противостояние» c Российской Федерацией, «которое ведется за счет украинского народа». Политик обратила внимание, что на Западе все чаще звучат заявления о том, что НАТО хочет ввести свои войска на Украину. Она отметила, что это только увеличит вероятность прямой конфронтации между странами Североатлантического альянса и Россией, которая обладает «самым большим ядерным потенциалом в мире».

Габбард также указала, что Байден и его администрация, выступая на телевидении, говорят о ядерной войне так, будто это очередной локальный конфликт.

29 июня официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на Украину. Так он прокомментировал заявление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, допустившего возможность отправки войск Североатлантического альянса в эту страну.

До этого Расмуссен заявлял, что НАТО может ввести свои войска на Украину в том случае, если страны, входящие в состав альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите.

Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Польша и Литва намерены ввести войска на Украину при поддержке Соединенных Штатов.

Ранее в Госдуме предостерегли НАТО от участия в конфликте на Украине.