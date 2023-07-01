Трамп обвинил в некомпетентности Байдена, спутавшего Украину с Ираком

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «вопиюще некомпетентным» из-за оговорки об Украине и Ираке. Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Южной Каролине, передает CBS News.

«Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком и, разумеется, нельзя это сделать дважды», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден по ошибке заявил, что глава российского государства Владимир Путин «явно проигрывает войну в Ираке».

Американского лидера спросили, не ослабил ли президента РФ мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как передавал ранее телеканал Fox News, президент США заявил, что его администрация сохранит к 2020 году 30% всех земельных и водных ресурсов страны. Очередная оговорка от американского лидера была произнесена им во время визита в заповеднике Люси Эванс Бэйлендс в Пало-Альто, Калифорния.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.