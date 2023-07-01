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В МИД Венгрии рассказали о «военном психозе» в политике ЕС

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: военный психоз царит в политике Брюсселя

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Global Look Press

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал политику Брюсселя «ошибочной», «плохой» и «вредной». Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, Брюссель «хочет и поддерживает продолжение» российско-украинского конфликта.

«Там царит военный психоз, а это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу. В глобальном масштабе сторонники мира составляют большинство, но, к сожалению, не в трансатлантическом мире», — заявил Менцер.

На этой неделе лидеры стран — членов Евросоюза заявили, что продолжат оказывать военную поддержку Украине, но с условием, что она не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран объединения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не смог достичь целей, которые ставились при его создании. Он отметил, что речь идет как о достижении мира в регионе, так и об экономических благах для стран-участниц.

Орбан также призвал ЕС прекратить спонсирование конфликта на Украине.

Ранее генерал ВВС США Бридлав назвал победу Украины на поле боя главным страхом НАТО.

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