Шеф ЦРУ заявил, что ситуация в РФ дает большие возможности для вербовки агентов

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что ситуация в России дает большие возможности для вербовки агентов. Об этом он сообщил во время выступления в Фонде Дитчли, передает Reuters.

По его словам, среди населения РФ будет расти недовольство в связи с боевыми действиями на Украине. Бернс добавил, что это дает американской разведке «выпадающую раз в поколение возможность», и ЦРУ не позволит ей пропасть.

Ранее глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс совершил тайный визит в Китайскую Народную Республику в мае 2023 года.

Отмечается, что в последние месяцы Вашингтон настаивает на переговорах с Пекином на высоком уровне с целью стабилизации отношений.

До этого сообщалось, что министры обороны США и Китая Ллойд Остин и Ли Шанфу провели краткие переговоры, несмотря на то, что в Пентагоне заявляли об отказе китайской стороны от встречи в Сингапуре.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».