Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шеф ЦРУ заявил, что ситуация в РФ дает большие возможности для вербовки агентов

Reuters: шеф ЦРУ заявил, что ситуация в РФ дает большие возможности для вербовки агентов

close
100%
Tom Williams/Pool/AP

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что ситуация в России дает большие возможности для вербовки агентов. Об этом он сообщил во время выступления в Фонде Дитчли, передает Reuters.

По его словам, среди населения РФ будет расти недовольство в связи с боевыми действиями на Украине. Бернс добавил, что это дает американской разведке «выпадающую раз в поколение возможность», и ЦРУ не позволит ей пропасть.

Ранее глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс совершил тайный визит в Китайскую Народную Республику в мае 2023 года.

Отмечается, что в последние месяцы Вашингтон настаивает на переговорах с Пекином на высоком уровне с целью стабилизации отношений.

До этого сообщалось, что министры обороны США и Китая Ллойд Остин и Ли Шанфу провели краткие переговоры, несмотря на то, что в Пентагоне заявляли об отказе китайской стороны от встречи в Сингапуре.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях