Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах до 2030 года

Бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года. Об этом сообщает Reuters.

«Высший избирательный суд пятью голосами «за» и двумя «против» лишил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года», — говорится в сообщении.

На ближайших президентских выборах в 2026 году Болсонару не сможет выставить свою кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Вашингтон во время избирательной кампании на выборах президента Бразилии в 2022 году проводил кампанию, целью которой было убеждение в необходимости демократических выборов и уважения результата голосования. Отмечается, что Соединенные Штаты не поддерживали кого-либо конкретного из кандидатов в президенты Бразилии — главу государства на тот момент Жаира Болсонару или лидера левой «Партии трудящихся» Луиса Инасиу Лулу да Силва, победившего в итоге. Кроме того, США поддержали электронную систему голосования в Бразилии.

В мае Болсонару во время допроса в полиции заявил о своей непричастности к возможной фальсификации данных о его вакцинации против коронавируса.

Ранее Болсонару обвинили в совершении девяти преступлений.