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Президент Грузии выступила за усиление контроля над русскими инвесторами

Президент Грузии Зурабишвили выступила за усиление контроля над русскими инвесторами

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за усиление контроля со стороны государства над русскими инвесторами. Об этом она сообщила журналистам, передает телеканал «Рустави 2».

По ее словам, должно быть больше контроля со стороны государства над русскими инвесторами, которые приезжают не только из России, но и из других стран.

Она добавила, что всегда блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов русской национальности.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что конфликт на Украине стал вызовом для всего мирового сообщества. По его словам, украинский кризис привел к появлению ядерной угрозы, которую в Тбилиси не могут игнорировать.

Он также добавил, что действующей власти удается в течение последних 10 лет сохранять мир и стабильность в Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что последние два года в республике наблюдается 10%-ный экономический рост.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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