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В офисе Зеленского заявили, что в конфликте с РФ «нет ни единого компромиссного сценария»

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что из конфликта с РФ нет никаких выходов

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорилось о тайных переговорах о завершении российско-украинского конфликта. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Данное американское издание со ссылкой на источники писало, что глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе секретной июньской поездки на Украину обсуждал с руководством разведки и с президентом страны Владимиром Зеленским планы Киева вернуть значительные территории к осени, продвинуться дальше на восток и провести переговоры с Россией.

Как заявил Подоляк, «нет никаких выходов» из конфликта.

«Все эти интрижные описания, конспирологические описания — они несколько отдают инфантилизмом», — сказал он.

По словам советника главы офиса украинского президента, при таком большом конфликте, «при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые дальше России», у этого конфликта «нет ни единого компромиссного сценария».

На этой неделе профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни заявил, что США могут задуматься о начале переговоров по урегулированию украинского конфликта при пробуксовке контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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